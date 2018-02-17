扎希：当局将对付网红黄明志

（早报讯）马来西亚网红黄明志新作品“狗一样”（Like a dog）再次引发争议。副首相及内政部长阿末扎希指当局一定会针对黄明志的新作采取行动。

阿末扎希除夕当天在记者会表示，上述贺岁音乐视频再次触动马来西亚多元种族社会的敏感神经，因此当局若采取行动，黄明志也不能责怪当局。“（当局已经）放过这人好几次了。我们希望没人借机挑衅。这不是警告，我只想告诉大家，当局一定会采取行动。”

黄明志农历新年前上载上述以狗为主题的音乐视频。视频的背景是布城大路旁的活动广场，画面远处是首相办公室。视频注明“18禁”。视频里的舞蹈员部戴上狗头套，其中一些舞蹈动作是模仿狗的动作。

视频发布后，社交媒体活动分子主席卡玛鲁丁阿末指责视频内的舞蹈员在布城清真寺附近（布城清真寺距离首相办公室约450米）跳色情舞蹈，并呼吁马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）调查此事。

针对阿末扎希的声明，黄明志表示，“狗一样”贺岁音乐视频其实纯属搞笑，视频拍摄地点是在布城大路旁的活动广场，并没有任何清真寺或其他宗教场所入镜。“或许有人认为MV里有不雅的成份，但那都是为了搞笑。”

他说，他过去也曾发表鸡年贺岁歌曲和各类搞笑的农历新年歌曲。“（这些MV）的目的都是为了庆祝农历新年，并没要侮辱任何种族或宗教。”

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