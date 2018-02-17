（早报讯）印度尼西亚一名极端伊斯兰教士周四被控上法庭，控状指他在监狱中策划并遥控发动一系列恐怖袭击，包括震惊全国的2016年雅加达市中心的恐袭事件。

印尼伊斯兰教士阿曼阿都拉曼（Aman Abdurrahman）是极端组织“神权游击队”（Jemaah Ansharut Daulah，JAD）的头目。他周四被押送到雅加达法庭面控。至少十多名全副武装的军人在法庭外站岗守卫，以防发生任何变故。

控状指阿都拉曼“策划并动员其他人展开恐怖活动……要在社会群众间制造恐怖气氛。”

据印尼媒体报道，阿都拉曼在监狱里也通过社交媒体，在网络上不断散播其圣战极端思想。

阿都拉曼被指策动2016年1月雅加达塔姆林（Thamrin）大街的恐袭，造成四名平民和四名袭击者丧命。该事件是伊国组织第一次宣称在东南亚地区展开恐袭；他也被指策划去年雅加达巴士总站的自杀式攻击，造成三名警察死亡，以及在东加里曼丹港市三马林达（Samarinda）的基督教堂发动炸弹攻击，炸伤四名孩童。

一旦罪名成立，阿都拉曼将被判死刑。在控方的要求下，法庭定本月23日再次开庭。到时，控方将传召证人上庭供证。

免费试阅14天