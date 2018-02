美国总统特朗普谴责联邦调查局

美国佛罗里达日前(14日)发生恐怖枪击案。一名去年被学校开除的19岁青年克鲁兹携带一把半自动步枪,闯入帕克兰市(Parkland)校园向教师和学生乱枪扫射,造成17人死亡,15人受伤。

联调局发表声明说,指1月5日曾收到关于克鲁兹的举报,指他拥有枪械、有杀人欲望、行为诡异,还在社交媒体发表令人不安的贴文,甚至可能策划校园枪击案,但当局却没有进一步跟进。

特朗普今早在推特贴文,指对联邦调查局没有介入调查青年枪手所发出的种种信号表示遗憾。

“这是不可被接受的。他们(联邦调查局)花费太多时间要证明俄罗斯与特朗普总统选举之间(不存在)的密谋。”

特朗普要求调查局“回到根本”,要他们可以再次让美国人引以为傲。

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!