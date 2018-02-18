美国总统特朗普谴责联邦调查局

美国佛罗里达日前（14日）发生恐怖枪击案。一名去年被学校开除的19岁青年克鲁兹携带一把半自动步枪，闯入帕克兰市（Parkland）校园向教师和学生乱枪扫射，造成17人死亡，15人受伤。

联调局发表声明说，指1月5日曾收到关于克鲁兹的举报，指他拥有枪械、有杀人欲望、行为诡异，还在社交媒体发表令人不安的贴文，甚至可能策划校园枪击案，但当局却没有进一步跟进。

特朗普今早在推特贴文，指对联邦调查局没有介入调查青年枪手所发出的种种信号表示遗憾。

“这是不可被接受的。他们（联邦调查局）花费太多时间要证明俄罗斯与特朗普总统选举之间（不存在）的密谋。”

特朗普要求调查局“回到根本”，要他们可以再次让美国人引以为傲。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词 :

特朗普 佛罗里达州枪击案