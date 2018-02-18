民行党：华人将成为“造王者”

（早报讯）马来西亚第14届大选日期越来越近。反对党民主行动党指目前马来选票已经“三分天下”，因此占全国选民约三成的华人选民将成为来届大选的“造王者”

民主行动党副秘书长倪可敏告诉《星洲日报》，按目前政治局势来看，来届大选的马来选票将被国阵巫统、亲巫统的伊斯兰党，以及反对派希望联盟等三股势力瓜分，这将让华人选票显得格外重要。

倪可敏也是太平区国会议员及民行党霹雳州联委会主席。他说，根据过去的大选成绩，占全国选民人数超过五成的马来选票，主要投给国阵巫统或反对派的伊斯兰党，其中巫统的支持票占四至五成。这些支持票就是让巫统在每届大选胜出的基本盘。

他表示：“前首相马哈迪脱离巫统成立土著团结党后，马来选票也随之分化成三股势力。我们预测巫统来届大选能得到的马来票只剩下三成。这意味巫统流失基本盘后，占全国选民约三成的华人选票，将可成为换政府的‘造王者’。”

倪可敏也认为国会将在4月解散，大选将在5月15日之前举行。他说，本届国会的届满日期是6月24日，穆斯林斋戒月是从5月16日开始，因此国阵政府已没多少时间可拖。

副首相及内政部长阿末扎希今天也在安顺双溪马立的活动中表示：“斋戒月之前，我们还有一个‘大日子’。”分析员认为阿末扎希所谓的“大日子”就是全国大选。他去年11月也暗示第14届大选将在今年农历新年后举行。

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