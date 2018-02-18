英拟按学科收费以降低大学学费

（早报讯）英国新任教育部长海因兹17日说，教育部将调整英国大学学费收费标准，降低艺术、社会科学等就业优势偏弱专业的学费。

据新华社报道，海因兹表示，未来英国高校制定学费标准将综合考虑三个方面的因素，即大学设置专业的成本、该专业对学生的回报和对整个国家经济的益处。

由于开设人文学科成本低、学费却与其他专业一样高，近年来英国高校新增不少人文专业课程，以谋取更高利润。

英国高校目前每年平均学费突破9000英镑，学生申请助学贷款利率高达6.1%。这种现状导致英国大学生还贷压力远超其他英语国家毕业生。

英国萨顿基金会2016年一项调查显示，英国高校毕业生人均负债额超过4.4万英镑，少数学生毕业后几十年都无法还清助学贷款。英国社会对此颇有怨言，一直呼吁大学降低收费。

海因兹说，英国高校系统中几乎每所学校、每个专业课程收费都一样。“我们现在应该对这一系统的运作提出质疑，我希望看到不同成本的选项。”

他表示，为降低办学成本和学费，教育部将建议部分高校专业把课程时间缩短为两年，同时增加一些课程的就业实践，以及补充互联网远程教育。

英国政府拟于下周公布大学资助审查报告，内容将涉及调整大学学费和助学贷款利率等。

对于政府降低大学学费的计划，部分高校提出异议，认为此举会使校方运营资金出现缺口，影响教学质量。代表英国24所顶尖高校的“罗素集团”发言人说：“对大学现有资助模式的改变不仅要考虑公平性、可负担性，还要满足纳税人和大学对优质教育的需求。”

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