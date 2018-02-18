韩国人去年人均喝512杯咖啡

（早报讯）据韩国关税厅和咖啡业界18日消息，韩国2017年咖啡市场规模首破10万亿韩元（约123亿新元），相当于全体韩国人一年喝265亿杯咖啡，人均饮用512杯咖啡。

韩联社报道，去年韩国国内咖啡市场规模达11.7397万亿韩元，为10年前（3万亿）的3余倍，饮用杯数较10年前（204亿杯）增长30%。咖啡市场规模增幅大于饮用杯数增幅的原因在于，价格较贵的原豆咖啡市场正在迅速扩大，原豆咖啡市场规模较10年前（9000亿韩元）增长7倍之多，达7.8528万亿韩元。

从咖啡种类来看，混合咖啡最多为130.5亿杯，其次是原豆咖啡48亿杯、罐装等各类咖啡饮料40.5亿杯、速溶咖啡31亿杯、速溶原豆咖啡16亿杯。每杯咖啡的平均消费者价格为，原豆咖啡1636韩元、罐装等各类咖啡饮料473韩元、速溶原豆咖啡201韩元、混合咖啡114韩元、速溶咖啡54韩元。

星巴克仍在韩国咖啡店市场上独霸天下，2016年销售额突破1万亿韩元，去年营业利润超过1000亿韩元。但韩国的咖啡市场结构已逐渐接近发达国家，卖场中设现场烘焙咖啡豆的咖啡店也越来越多，不断适应消费者口味，呈现高级化、多样化趋势。业内人士预测，韩国咖啡市场仍有较大的增长潜力。

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