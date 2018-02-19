佛州学生要到华盛顿示威

（早报讯）美国佛罗里达州校园枪击案的生还者星期天宣布，将在3月24日在首都华盛顿游行，目的是要“羞辱”政治人物，向他们进一步施压以修改枪械管控法律。

一批生还的学生接受美国媒体采访时，宣布这个消息。他们要发动“拯救我们的生命”游行（March for Our Lives），希望可以改变现状。不过，学生没有透露到时有多少人参加游行。

佛州校园枪击案发生在本月14日，去年被学校开除的青年克鲁兹（19岁）携带一把半自动步枪，闯入校园内向师生乱枪扫射，造成17人死亡。事件震惊全美。

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