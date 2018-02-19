沙特继续放宽对女性的限制

（早报讯）沙特阿拉伯进一步放宽对当地女性的活动限制。沙特当地媒体星期天报道，当局已经允许妇女在没有获得丈夫、父亲等男性监护人的同意下，自己创办企业。

这些新举措将继续改变沙特原已非常保守的社会风气。沙特商务及投资部门在网站上宣布，妇女可以自行创业，可以从政府提供的电子服务中受惠，无须男性监护人允许。

在沙特的监护人制度下，妇女要在政府部门担任任何的文书工作、旅行或参加课程等，都需要获得男性监护人的准许。

沙特政府部门已经增加聘请女性，其检察署本月说，将首次招募女性担任调查员。

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