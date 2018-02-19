以情报部门挫败刺杀防长阴谋

（早报讯）俄罗斯卫星网报道，来自以色列国家安全局消息披露，当局逮捕试图刺杀以色列国防部长阿维格多·利伯曼的一伙巴勒斯坦武装分子。

利伯曼住在约旦河西岸犹太人定居点。这些巴勒斯坦人试图在利伯曼经过的地方安置爆炸装置，但没能获得所需的材料制作爆炸装置，于是埋设一枚假炸弹，试图以此展示自己的能力并得到再次发动攻击的资金。

据报道，安全部门逮捕了六名嫌犯，他们都是伊斯兰圣战组织的成员。

以色列国家安全局称，这已经不是第一次试图刺杀利伯曼。2014年，哈马斯武装人员曾预谋用火箭弹袭击利伯曼。

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