马华族女性首胎平均年龄推迟

（早报讯）马来西亚统计局公布2018年临时数据显示，马来西亚华族女性生育第一个孩子的平均年龄推迟至29.8岁，这意味着华族生育意愿仍在减低，人口比例下降趋势未停。

《南洋商报》报道，数据显示，除了生育年龄推迟，马来西亚平均每户华族家庭人口仅3.5人，家庭成员构造多为“一对夫妻及一两名孩子”，拥有3名孩子以上的年轻华族家庭已少见。

据了解，造成以上现象的原因不外是：政府鼓励生育诱因不强、生活负担日益沉重、现代男女迟婚及年轻女性不愿生育等。

数据也显示，更多华族男女选择单身，拉低整体生育率，至今总和生育率（女性生育孩子的平均数）只有1.274；一般来说，总和生育率至少要达到2.1，才能完成世代更替，但目前多数先进国家面临生育率不足2的严峻情势，包括美国、日本及德国。

尽管当局预计华族人口已接近750万人，总人口仍按年增长，但比其他种族生育率低，令整体比例持续下降；根据预测的男女比例来看，即使人口逐渐老化，华族仍未完全摒弃重男轻女的观念。

另一方面，统计局指出，马来西亚华族新生儿的预期寿命为77.3岁，比马来西亚人口平均寿命的75岁更高，说明华族更注重保健养生。

据世界卫生组织于2017年5月的统计报告显示，马来西亚与巴西、罗马尼亚的人口平均寿命一样为75岁，排名第67，其中日本人口平均寿命最高（83.7岁）。

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