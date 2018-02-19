新发现有望治疗阿尔茨海默病

（早报讯）一项新研究发现，逐步抑制实验鼠体内的一种酶，有助于清除其大脑中的淀粉样蛋白斑块，从而减轻阿尔茨海默病症状，改善认知功能。这一发现为治疗人类阿尔茨海默病提供了新思路。

在动物实验中，美国勒纳研究所科研人员渐进性地控制一种被称为BACE1的酶，最后让淀粉样蛋白斑块完全消失了。

淀粉样蛋白的异常积累是阿尔茨海默病的早期表现之一，最终可在大脑中形成斑块，破坏神经突触的功能。

此前研究曾发现，BACE1参与淀粉样蛋白的生成，但这种酶还参与很多生理过程，用药物彻底去除它效果并不理想。

研究人员培育了出生约75天就开始产生淀粉样蛋白并患上阿尔茨海默病的小鼠，然后逐步降低其体内的BACE1。约十个月后，小鼠的淀粉样蛋白斑块完全消失，也未出现其他神经系统发育缺陷。

此外，这种方法还逆转了阿尔茨海默病的其他标志，如小胶质细胞异常活化等，并改善了患病小鼠记忆力等认知能力。

参与这项研究的晏日强说，实验数据为BACE1抑制剂的应用提供了坚实的基础。如能在早期使用，有希望用于治疗阿尔茨海默病。

但研究人员也发现，抑制BACE1后，因阿尔茨海默病受损的神经突触功能只有部分恢复。

晏日强说，未来的研究要设法最大程度地降低治疗带来的突触损伤，实现患者受益最优化。

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