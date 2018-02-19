印尼愿拨三工业园让新加坡发展

（早报讯）印度尼西亚工业部长艾尔朗加表示，他已经建议让新加坡在当地发展三个工业园。

据印尼新闻网站“罗盘网”（kompas.com）报道，艾尔朗加（Airlangga Hartarto）周一在雅加达表示，这些工业区包括北加里曼丹省的丹那吐宁工业园，以及北苏拉威西省的瓜拉丹绒工业园和比东工业园。

艾尔朗加也是印尼戈尔卡党主席。他说，这三个工业园的发展概念与印尼其他工业园类似，例如新加坡有份投资的中爪哇省肯德尔（Kendal）工业园。

艾尔朗加说：“新加坡这个（印尼的）邻国对印尼与本区域利益而言是个战略角色。”新加坡外交部长维文上周访问印尼时，也与艾尔朗加讨论两国在多个领域的合作议题。

位于爪哇三宝垄（Semarang）的肯德尔工业园已吸引超过6亿新元投资，目前已有约36家公司在园里落户并创造至少5000个就业机会。李显龙总理2016年底访问印尼时，也曾与印尼总统佐科一同到那里参观。

艾尔朗加表示，新加坡在肯德尔工业园发展的家具理工学院，今年已经招收首批96名学生并开始运作。“这符合佐科总统‘每个工业园都必须设立（一所职业教育学校）’的指示。”

他表示，印尼全国各地25名职业高中校长周一至3月3日也将到新加坡的工艺教育学院（ITE）参加领导人训练计划。

新加坡2014年起就成为印尼的最大投资国。新加坡去年对印尼的投资额达84亿美元（约110亿新元），占去年印尼外资总额的26.2％。排名第二的是日本的50亿美元（约65.6亿新元）及中国的34亿美元（约44.6亿新元）。新印两国也是彼此的第二大游客来源地。

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