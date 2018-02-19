马国沙巴州渔民宰杀珍稀蝠鲼

（早报讯）被潜水客视为珍贵稀有的蝠鲼（manta ray），竟在马来西亚沙巴东部仙本那附近的著名潜水胜地马布岛遭宰杀，血腥一幕令人咋舌。

《星洲日报》报道，沙巴保护鲨鱼协会主席张喜发在大年初三接到民众告知，马布岛一家潜水中心附近，有6名渔民公然捕捞2只蝠鲼、13只魔鬼鱼及1只鲨鱼。

他指出，渔民在众目睽睽下，持刀和锤子等工具血淋淋地划开鱼身，然后拖上岸，在场的游客也目睹鱼血染红了周围的海水。

他表示，许多游客选择到仙本那潜水，是因为该海域海洋生物丰富，以及稀有的鲨鱼和魟鱼品种；而当天遭宰杀其中一只魟鱼被证实是许多潜水客列入潜水愿望清单的蝠鲼，又称双吻前口蝠鲼（oceanic manta）。

他说，蝠鲼是世界最大的魟鱼，在国际自然保育联盟（IUCN）红皮书受胁评估指标里被列为易危物种。

他也说，1985年联邦渔业法令下，蝠鲼与大型双髻锤头鲨、锤头双髻鲨、翼头鲨、远洋白鳍鲨及珊瑚礁蝠魟，最近也被列为濒临绝种的品种，任何人都不可骚扰、捕抓、猎杀、处理、买卖、出口或运输任何濒临品种，除非获得马来西亚渔业局总监的书面许可。

张喜发对马布岛再有鲨鱼和魟鱼遭公然宰杀感到痛心，并呼吁州政府尽快通过立法保护濒临绝种的物种。

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