魏家祥：马国严缺理科人才

（早报讯）马来西亚首相署部长魏家祥透露，政府定下目标要迈向工业4.0，意味着市场上需要更多理科生，特别是在科学、技术、工程与数学（Science, Technology, Engineering and Mathematics，简称STEM）领域；然而马来西亚面临最大的障碍是学生偏爱文科胜于理科。

他接受《南洋商报》访问时指出，至目前为止，国内大学仅21%的学生是攻读理科，足以预见人才不足问题越见严峻。

他说，马来西亚要推动工业4.0，最大的问题就是欠缺理科人才，理科生仅占国内大学生总数的两成，中学的理科生也只有37%左右，这将使马国的科学与技术进步缓慢。

“政府其实早在70年代已定下‘60理科生：40文科生比例’的目标，该政策数十年不变，遗憾的是至今距离目标还很遥远。”

他强调，一个国家要进步并实现工业4.0，缺乏理科人才是最大的障碍；政府必须持之以恒，尤其是高等教育部，必须强调培养更多理科人才，以迎合现在及未来的市场需求。

他呼吁政府机构必须在各领域重用更多科技人才当公务员，这也是许多先进国家的趋势。“国人必须觉醒，随着大数据时代来临，无论是政府、科技及商业领域，都需运用科技来推动发展，理科生在这种环境下占优势。

“我们必须思考，高等教育学府该如何准备数理科的师资、提供课程培养专才，而大学生在毕业后面对工业4.0趋势时，又要做怎样的一个准备，才不会被时代淘汰。”

魏家祥直言，马国许多中小企业雇主觉醒度不足并安于现状，即使政府提供奖掖、津贴、融资及转型计划，也因为不符最低门槛，而无法获得政府协助。“整体来说，中小企业远未达到工业4.0，本地企业在过去10多年来，大多依赖外劳从事“3D”工作，即危险（Dangerous）、困难（Difficult）及肮脏（Dirty）工作来挣钱；即使如今全球极力推动工业革命，他们也不愿投入资本去做改变。”

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