特朗普斥奥普拉节目偏颇

（早报讯）美国总统特朗普在推特批评美国知名脱口秀女主持人奥普拉在电视节目《60分钟》主持的一段内容。他并再度表示，希望奥普拉在2020年美国下届总统大选与他对决。

中央社引述路透社报道，奥普拉（Oprah Winfrey）目前担任哥伦比亚广播公司知名电视新闻节目《60分钟》的特约主持人。她在18日的节目中主持一个14人讨论小组，成员来自密歇根州大急流城的共和党、民主党和独立选民。小组就特朗普就任一年来的感想进行广泛讨论。

有选民表示，自己“一天比一天更喜爱”特朗普，也有选民质疑特朗普的情绪稳定，说他“只会霸凌别人”。

奥普拉在节目中并未宣告自己支持或反对特朗普。但她问了一系列问题，包括美国经济是否变好，以及美国是否越来越得不到全世界的尊重。

特朗普当晚在推特发文说：“刚才观赏我一度很熟的奥普拉在《60分钟》节目中非常没自信地访问一组人。她问的问题有偏见和特定倾向，事实也不正确。希望奥普拉参选，这样她就能摊在阳光下，并且和所有其他人一样被打败。”

最近有关奥普拉参选美国总统的传言甚嚣尘上。她告诉娱乐周刊在内的多家媒体，她目前不计划参选，但曾考虑过。

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