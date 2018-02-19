诽谤安华罪成 凯利上诉吃闭门羹

（早报讯）因律师团犯下“技术性错误”，影射希望联盟领袖安华为同性恋者而被判诽谤罪成的青年及体育部长及巫青团长凯利今日在上诉庭惨吃闭门羹。

《星洲日报》报道，以上诉庭法官东姑迈蒙、查丽哈尤索夫和查峇丽雅组成的三司今日基於凯利的律师团犯下技术性错误，而一致撤销凯利所入禀的上诉通知书。换言之，凯利要求上诉庭推翻吉隆坡高庭裁决的申请尚未来得及开审，就因技术性课题而被撤销。同时，凯利也被谕令支付1万令吉堂费。

上诉庭是在聆听安华的代表律师西华拉沙，以及凯利的代表律师沙菲宜的陈词后说，凯利律师团所提呈的上诉通知书含糊不清，也没有把欲提出上诉的两项裁决分开入禀，根据联邦法院较前的案例，其上诉通知书理应被撤销。

尽管沙菲宜在闻判后要求上诉庭暂缓裁决，但这项申请也遭驳回；沙菲宜在休庭后表示，他将正式入禀联邦法院提出上诉。

高庭法官阿兹祖2017年9月29日裁决凯利败诉，必须赔偿安华15万令吉（约5万新元）及支付6万令吉堂费，并驳回凯利要求修改答辩书的申请。

凯利较后入禀上诉庭，针对高庭宣判他败诉，以及驳回他要求修改答辩书的裁决提出上诉，但其律师团在入禀上诉通知书时，并没有把两项裁决分开入禀。

安华是于2008年3月7日入禀高庭，针对凯利于2008年2月19日为巫青团班底谷区部的选举机制主持推介礼时所发表的言论向凯利索取赔偿。

他说，凯利所发表的言论较后上载到网络媒体当今大马网站上，而凯利在这个标题为“安华和亲属没有威胁”的视频中说，反对党的结盟形同一场临时婚姻，伊斯兰从左边“玩”民主行动党、民主行动党则从右边“玩”伊斯兰党，而安华就从“后面”“玩”民主行动党和伊党。选举输了之后，他们就会离婚。

安华认为，凯利在演说时所指的“玩”及“后面”是在影射他以鸡奸方式来进行性关系，以及是一名同性恋者。

这起诉讼在纷扰了逾8年后，才在2016年9月19日正式开审，双方在案件开审后，共传召了6名证人出庭。

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