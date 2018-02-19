日本计划3年内实现1400公里公路无电线杆

（早报讯）日本国土交通省19日汇总了在2018～2020年度3年内把全国约1400公里公路的电线埋设到地下的“无电线杆化”计划。此举旨在美化景观以及确保灾害时紧急运输路线畅通。计划中列举东京奥运会和残奥会会场、世界文化遗产周边等4个领域作为优先推进的公路，写入了工程进度目标。

共同社报道，根据计划，将把奥运会场周边的无电线杆率从2016年度末的92%提高至100%，世界文化遗产周边由37%提高至79%。目的是美化景观。

此外，城市地区的紧急运输公路在发生大地震时可能因电线杆倒塌而阻碍运输救援物资，力争把无电线杆率提升8个百分点至42%。在老人及残障人士等经常通行的车站附近及上下学路线等，把该比率从15%提升至51%。

2016年以议员立法形式通过的《无电线杆化推进法》规定国家有义务制定计划，经过公开征集意见，将于今年3月底前正式做出决定。

目前地方政府配合公路整修及新设推进无电线杆化时，国交省通过补贴进行财政支援。今后计划把支援重点放在有优先施工路段的地区，加速采取措施。但计划中并未提出具体地区。

全国的无电线杆化进度在2004年起的5年间平均每年约为440公里，但2009年后减速至约250公里。

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