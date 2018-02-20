热带气旋来袭 新西兰航空取消所有航班

（早报讯）热带气旋“吉塔”（Gita）横扫新西兰，新西兰航空（Air New Zealand）今天（20日）取消所有往返首都惠灵顿的航班。

该航空说，所有往返首都的航班将从当地时间下午2时45分（新加坡时间上午9时45分）起停飞。气象当局警告，当地将出现恶劣天气和暴雨，并刮起风力达150公里时速的强风。

新西兰总理阿德恩说，当局已出动军队到可能受灾的地区，惠灵顿的民防局也严阵以待，准备随时为地方政府提供支援。

“吉塔”上周登陆太平洋岛国斐济（Fiji）与汤加，造成大范围的破坏及带来水灾。

免费阅读30天