“备孕爸爸”压力大 可影响后代脑发育

（早报讯）孕期压力可能会给女性后代造成负面影响，但近日美国科学家建议“备孕爸爸”也要保持心情舒畅。研究发现，压力可能改变精子质量，从而影响后代的大脑发育。

美国马里兰大学医学院教授特雷西·贝尔及其团队在刚刚闭幕的美国科学促进会年会上发布了这一研究结果。

新华社报道，该研究团队此前发现，长期处于应激压力下的雄性小鼠所繁育的后代会出现某些精神疾病，如抑郁症和创伤后应激障碍（PTSD）。

研究员发现这些小鼠父亲精子中的遗传物质——微小核糖核酸发生了改变。微小核糖核酸是一种核苷酸长度较短、具有调控功能的核糖核酸，在基因转化为功能蛋白的过程中发挥重要作用。

该团队的最新研究发现，在雄性生殖系统中，附睾会释放携带微小核糖核酸的小囊泡，与在附睾中发育成熟的精子融合。当雄性小鼠面临压力时，附睾中的微小核糖核酸会发生改变。

研究员此前发现，微小核糖核酸的改变会导致卵子中母源信使核糖核酸发生降解，而信使核糖核酸携带遗传信息并指导蛋白质合成，这可能是影响后代大脑发育的原因。

研究员指出，这意味着即使轻微的环境压力，如工作场所的压力，也可能会对后代的发育和健康产生重要影响。

贝尔说：“通过了解男性面临压力与其后代患病风险之间的联系，可以让我们更好地理解、发现和预防这些疾病。”

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