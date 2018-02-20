马移民局取缔无证移工 一日捕逾600人

（早报讯）马来西亚移民局总监慕斯达法阿里宣布在全国展开大型取缔行动2.0（Ops Mega 2.0）以取缔无证移工，迄今已检查1725名移工，并逮捕604名无证移工及六名雇主。

当今大马报道，慕斯达法发文告说，他昨天凌晨（19日）率领执法单位突击检查雪州万津奥拉冷毕（Olak Lempit）的一间屋子。

他说：“我们检查18人，最终成功逮捕15名无证移工，包括八名印度籍男子，以及印尼籍三男四女。”

同一晚，他也率队突袭雪州龙溪移工住所，检查214名移工，并逮捕43人，包括25名孟加拉男子，以及印尼籍19男三女。

这些无证移工将会送往森州冷京（Lenggeng）警方扣留所，而移民局将援引1959/63年移民法令、1966年护照法令及1963年移民条例调查。

慕斯达法说，移民局早前发出的临时移工卡（E-kad）已在2月15日届满，而这些无证移工没获取证件工作，将受到取缔。

他强调，在展开大型取缔行动2.0前，已经告知及教育民众。

他说：“我们主动会晤各国大使馆，讨论证件课题。各个半岛移民局设立特工队，来确保漂白无证移工计划顺利进行……那些没有为旗下无证移工登记的雇主，移民局呼吁他们通过‘3+1计划’，遣散无证移工回国，以减少法律责任。”

“3+1计划”阐明，无证移工可向移民局自首，并缴付400令吉（约135新元）较低罚款，才购买机票回国。若无证移工没持有临时移工卡而遭移民厅逮捕，则必须支付高达5000令吉罚款，被控上庭者更可面对至少1万令吉罚款。

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