马国私会党头目面控 特警重重包围法庭

（早报讯）马来西亚霹雳州警方今日（20日）出动115名警方人员，包括特警，押送36名霹雳州04私会党成员前往怡保地方法庭面控。

《中国报》报道，由三辆警方卡车、两辆警方四驱车以及多辆警车组成的车队，在今早约8时54分从霹雳警察总部出发，载送36名嫌犯前往距离警察总部400米的法庭。

虽然只有区区400米的距离，但是警方丝毫不敢掉以轻心，派员包括交通警察、荷枪实弹的特警，在车队必经的邦里马武吉干当华合路多个路口驻守及维持交通秩序，过程引人注目。

法庭铁闸也罕见的锁起来，避免闲人进入；媒体记者则必须出示媒体证，才获准进入法庭范围进行採访工作，其森严的保安及如此大阵仗的警力，令现场气氛异常紧张。

警方在1月27日开始至昨日展开的“镀银行动”，在霹雳、雪兰莪、马六甲、柔佛等地逮捕26名嫌犯，另10人则在波各先那、太平等国内监狱，转移到霹雳警局。他们大多数都是霹州各04党分部的活跃头目，活跃时间是2年至10年以上。

这批私会党徒已在国家保安（特别措施）法令下，被延扣28天，即从1月27日至本月24日。待警方备好调查报告，并提呈总检察司，最后总检察司决定于今天（20日），在怡保推事庭提控36名党徒。

36人将在刑事法典130v条文（被认定为有组织犯罪集团成员）和2001年反洗黑钱和反恐融资法令（AMLATFPUAA）下面控。

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