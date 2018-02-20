驻日美军基地战机丢弃燃料箱落入湖中

（早报讯）20日上午8时40分左右，隶属于日本青森县美军三泽基地的F-16战机起飞后不久发动机起火，向基地附近的小川原湖（位于青森县东北町）丢弃了2个燃料箱。该战机起飞3分钟后折返降落在三泽基地。

共同社报道，美军就此联系了日方，日本国防部长小野寺五典在内阁会议后的记者会上透露了这一情况。据东北防卫局三泽防卫事务所介绍，尚未确认有人受伤及相关损失。

据小川原湖的当地渔民介绍，疑似燃料箱的物体在距离当时正在捕捞蚬贝的船只约400米处坠落。附近有4、5艘船作业，溅起了15米左右的水花。

一名目击者称：“水花巨大令人震惊。我想要是被砸中可就不是说笑的了。没有人受伤就好。”

被丢弃的是机体外附带的燃料箱。日本国防部职员发现湖面漂浮着油和疑似零件的物品。燃料箱是长4到5米的圆锥形，通常F-16的左右主翼下装配2个或机体中央下部装配1个。

小野寺在记者会上称：“我认为应该是在（降落时）为了安全而丢弃的。希望就事故发生的原因等听取美方的说明，并传递要防止此类问题再次发生。”

青森县警方已禁止在小川原湖东南侧的该县三泽市市级公路约5公里范围内通行。据称这是担心燃料箱内含有有害物质而采取的预防措施。

围绕美国军机，1月以后在冲绳县相继发生了直升机接连迫降等问题。陆上自卫队的直升机也于2月坠落至佐贺县神埼市民宅，造成2名机组人员死亡。

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