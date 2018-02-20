传递和平 韩朝冰球联队虽败犹荣

（早报讯）韩朝女子冰球队合组的第一支奥运联队以五战全败进2球失28球的惨淡战绩走完了她们的冬奥征程，但韩朝姐妹们团结如一奋力拼搏，传递和平的奥运精神比金牌更弥足珍贵。

韩联社报道，在平昌冬奥开幕在即的上月20日，国际奥委会和韩朝官方就组建23名韩国球员和12名朝鲜球员组成的联队达成协议，这一决定不仅让加拿大籍主教练萨拉·默里及韩国球员惊愕不已，也遭到韩国舆论冷嘲热讽，朝鲜搭便车争议还拖累文在寅总统的民望。

但韩朝运动员们磨合之快出乎意料。双方共用更衣室，为朝方球员开生日派对，同组上场训练，休息时亲昵嬉闹。据悉，韩方球员还在更衣室里教朝方球员跳韩舞。韩朝体育代表队在冬奥开幕式上压轴出场时，朝方球员与韩方旗手同举韩半岛旗齐头并进。

韩朝联队球员以0-8惨败于瑞士和瑞典后，未见有韩方球员埋怨12名实力稍逊的朝方球员，因为她们为了不给联队拖后腿全身心地投入到训练和比赛中。

在14日对阵日本的比赛中，联队终于打入她们的首个奥运进球，韩朝冰球姐妹们无不激情相拥庆祝进球，BBC评价称，这是历史性的进球。在20日再度对阵瑞典的奥运告别赛中，联队又打入一球，虽未能实现赢一场比赛的目标，但她们向世人证明，隔着停战线对峙的韩国与朝鲜可以成为一个相融相生的共同体。

国际奥委会主席托马斯·巴赫盛赞，韩朝联队传递和平信号淋淋尽致地体现了奥运精神，美国籍奥委会委员还建议向联队给予诺贝尔和平奖提名。韩朝冰球联队将于冬奥闭幕的25日解散。

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