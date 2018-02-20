印度加强与中东产油国关系 抗衡中国“珍珠链”

（早报讯）为了对抗似乎围绕印度而建的中国港湾据点“珍珠链”，印度莫迪政府已开始切实致力于加强与中东产油国的关系。印度与伊朗、阿曼就确保港湾据点，与阿拉伯联合酋长国就获得油田权益达成了协议。在作为原油进口国的存在感增强的背景下，印度欲在“珍珠链”外构建立足点。

“印度与伊朗有着悠久的文明与文化交流”，印度总理莫迪17日在首都新德里与伊朗总统鲁哈尼会谈，就租借伊朗东南部恰巴哈尔港的部分运营权达成了协议。该港以东约150公里有中国援建的巴基斯坦港口。

共同社报道，中国重视始于中东的海上通道，支援缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦的港湾开发。印度为对抗“珍珠链”战略，与美军及日本海上自卫队实施联合训练，结成了对抗轴。印度进一步瞄准的是：以原油进口量需求排名“全球第三”（英国BP公司排名），仅次于美国、中国为背景因素，与中东产油国展开合作。

莫迪10日访问了阿联酋。当时，双方就印度政府系石油企业从阿联酋方面首次获得一部分油田权益达成了协议。11日莫迪访问阿曼时，签署了印度海军舰艇可以停靠阿曼东部杜古姆港的协议。对于“珍珠链”之外的外交攻势，报业巨头《印度时报》给予肯定称“是对中国的威慑力”。

不过，中国也在考虑向杜古姆港开发投入巨额资金，在非洲东部的吉布提也设置中国军队的补给基地。这些也可能成为“印度包围网”，亚洲两大国的据点竞争或进一步激烈起来。

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