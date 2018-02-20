日培育出能连皮一起吃的香蕉

（早报讯）一家日本公司培育出一种香蕉，在吃之前不需要去皮。

Mongee香蕉（发音为'mon-gay'，意思是‘惊人’）的外皮可以吃，据说它的外皮味道像蔬菜，具有类似莴苣的质地。

澳华网报道，这种香蕉来自日本冈山县68岁的Setsuzo Tanaka的长期尝试，他花了40年的时间完善了种植这种特殊香蕉的技术。

香蕉幼苗先要被冷冻，然后解冻并重新种植，他的公司D＆T Farm称之为“冻融觉醒”种植法。

公司发言人Tetsuya Tanaka说：“把香蕉生长细胞缓慢冷却至零下60摄氏度并解冻，以展现原始植物的活力。”

这一过程使植物迅速生长，将典型的两年栽培过程缩短至六个月。香蕉很快成熟，导致皮薄而柔软，达到可食用的目的。

该公司反对转基因技术，而且Mongee香蕉不使用任何化学品，这使得其外皮可以被安全食用。

据说，这种香蕉非常甜，测得的糖含量为每100克25.8克。相比之下，市场上的主流香蕉每100克只含有约18克糖。

据Tanaka先生说，连皮一起吃可以提供额外的营养：“香蕉皮含有维生素B6和镁，富含色氨酸，还有钾，多酚，有许多水溶性维生素，尤其是锌”。

当下，这种香蕉在日本百货公司以每个7澳元（约7.3新元）的价格出售，价格昂贵。因为它需要直接从种子种植而来，每周的产量只有约10个。

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