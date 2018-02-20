柔州新山油站命案 又一嫌犯落网

（早报讯）柔佛州总警长莫哈末卡里尔宣布，两个月前涉及新山彩虹花园命案的第36名“360党”党徒落网。

《星洲日报》报道，卡里尔今天在新闻发布会上说，这名42岁的嫌犯昨日下午3时许在吉隆坡被捕，警方仍在追缉其他在逃党羽。不过，基于案件还在调查中，他不愿进一步说明案情。

他表示，警方在调查新山彩虹花园油站命案期间取得线索，继而展开雷厉行动扫黑，逮捕35名年龄介于20至69岁，隶属“360党”的私会党徒；这35人中有34人是华族男子，一人是印度族男子。

他表示，警方已鉴定90名涉及360党的人士，并会继续扫荡其余党羽，警方还在寻找另外40多人的下落。

轰动全马的新山彩虹花园油站命案在去年12月17日发生，44岁死者陈益财遭数名凶徒刺杀，并遭他们开车辗过。新加坡和马来西亚警方联手追击，四天内先后逮捕14名年龄介于16岁至26岁的男女嫌犯。警方之后证实此案涉及毒品交易及帮派活动。

本月11日，警方出动逾十名荷枪实弹的特警，大阵仗押送35人上庭面控，严密程度相信是在新山法庭首见。

据悉，“360党”是私会党洪门的支派，又称仁义堂或泗公司，在马国各地活跃20年，涉及毒品、走私和暴力等罪案。

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