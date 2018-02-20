马哈迪称大选或到纳吉选区竞选

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪两周前病倒入院治疗，今日首度现身公开场合，受媒体询及健康状况时，还摆出“大力士”姿势，以显示自己身强力壮。

马哈迪也是土著团结党总主席。他早上开始主持希盟主席理事会，接着在下午与其他希盟领袖召开记者会。当记者追问是否敲定大选何处上阵时，他不改一贯嘲讽幽默语气，扬言可能会到首相纳吉的选区北根。“我们告诉纳吉，我会出现在许多地区，包括布城。我曾到布城，似乎还挺受欢迎。我不停与人拍照。

他也说，在他走访浮罗交怡后，不出所料，纳吉也随后造访浮罗交怡，还为当地拨款。“看来他（纳吉）认为我会在浮罗交怡上阵。为了确保我会落败，他提出新拨款……他像个富人一样，口袋装满钱。他无需寻求国会批准，当他认为可以给钱，就会给钱。”

他指政府资金不足，无法满足纳吉向选民许下的所有诺言。“他要向浮罗交怡拨款13亿令吉。或许（纳吉认为）我要在那里竞选。但我也要到古邦巴素上阵，那他也可以给（古邦巴素）多点拨款。”

就在记者会结束之时，他起身喝口水，眼见摄影镁光灯不断闪烁，一时兴起，举起双手摆出“大力士”姿势，显示身体健康无恙。

本月9日，马哈迪肺部感染，进入国家心脏中心治疗。他原定次日造访马华总会长廖中莱的政治老巢文冬，为文冬希盟大军造势。但随着入院，这项行程也被迫取消。马哈迪在2月15日获准出院，返家休养。

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