日政府要求防止美战机问题再发

（早报讯）日本内阁秘书长菅义伟20日在记者会上表示，有关美军三泽基地（青森县三泽市）所属F-16战斗机向附近的小川原湖（该县东北町）丢弃燃料箱一事，已要求美方彻底做好安全管理、查明原因并防止问题再次发生。

共同社报道，日本首相安倍晋三也在众院预算委员会会议上表态称，“进行运用时，确保地区居民的安全是大前提。将强烈要求美方彻底做好安全管理、查明原因、防止问题再次发生”。

小川原湖渔业协会决定，在燃油被回收前全面暂停湖中捕渔作业。知事三村申吾也谴责说“蚬贝捕捞受到了损失，十分遗憾”，要求美军和日本政府查明原因并补偿渔民，做到万无一失。

美国空军称“发动机起火，确认没有人影后丢下了两个燃料箱”，发表了将彻查原因的声明。美军三泽基地司令Scott Jobe向三泽市干部致歉说“给居民带来了不安”，还说明称对部署在基地的同型飞机全部进行了检查，未发现异常。

据悉，通常燃料箱全长约4.5米，直径约1米，容量约1400升，无燃料时重达200公斤以上。据悉，该F-16的燃料箱位于两翼下。

20日上午，一架F-16战斗机从三泽基地起飞后不久发动机起火，遂向基地附近的小川原湖丢弃了2个燃料箱。据当地渔民介绍，疑似燃料箱的物体在距离正在捕捞蚬贝的船只约400米处坠落，无人受伤。

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