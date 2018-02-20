亲叙政府民兵开始进入阿夫林地区

（早报讯）真主党属下媒体报道，支持叙利亚政府的民兵已开始进入库尔德族占据的阿夫林地区。

叙利亚国营媒体新闻画面显示，身穿迷彩服并挥舞武器和叙利亚国旗的民兵进入了阿夫林，以协助抵抗土耳其在该地区的攻击行动。

上个月，土耳其向阿夫林地区发动陆空攻势，打击当地的库尔德族民兵。土耳其向来视库尔德民兵组织“人民保护联盟”（YPG）为恐怖组织，称其同土耳其的武装叛军有联系。

该组织和叙利亚政府是敌对关系，但由于一直为他们提供武器的美国对土耳其挥军阿夫林袖手旁观，该组织日前同意允许叙军进入阿夫林。

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