纳吉要求删杨家伟涉一马洗钱案记录

（早报讯）马来西亚首相纳吉和副首相阿末扎希已入禀高庭，要求删除巫统峇都交湾区部前副主席凯鲁丁在要求两人下台的诉讼中，加入新加坡瑞意银行（BSI）前财务经理杨家伟涉一马公司（1MDB）洗黑钱案的记录。

《星洲日报》报道，凯鲁丁的代表律师赛依斯甘达披露，纳吉和阿末扎希的律师团是于上周入禀申请，基于杨家伟涉一马公司洗黑钱案被判坐牢54个月一案的记录只属“传闻”（hearsay），要求高庭删除有关记录及文件。

他强调，倘若新加坡法庭的官方文件和记录都被视为“传闻”，那还有什么文件是可以被接纳的呢？他说，纳吉与阿末扎希质疑新加坡法庭文件是否可被接纳为证据的做法是不合逻辑的，甚至有藐视新加坡法庭之嫌。

赛依斯甘达说，诉方将于3月16日前，针对纳吉与阿末扎希的申请作出回应，案件将于3月30日再度过堂。

除了要求删除上述文件和记录外，纳吉和阿末扎希之前基于凯鲁丁所提出的诉讼毫无理据，入禀高庭要求撤销这起诉讼。

凯鲁丁是于2017年9月14日入禀高庭，就“26亿令吉捐款”（7亿美元捐款案）事件，要求两人下台，除了要求高庭宣判纳吉和阿末扎希不适宜担任首相、副首相及内阁成员外，他也要求高庭宣判两人违反联邦宪法第六附表所阐明的就职宣言。

他说，纳吉的私人户头在2013年3月获存入6亿8100万美元，这笔巨款是属于一马公司的，也就是政府持有的投资金额。但纳吉却多次公开否认这笔巨款属一马公司所有。

凯鲁丁强调，纳吉声称有关巨款来自沙特阿拉伯的捐款，不过纳吉清楚知道其声明是虚假的，因为有关巨款实际上是从一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，也就是马来西亚年轻富商兼纳吉的“代理人”刘特佐所控制的公司汇入纳吉的私人银行户头。

他也说，阿末扎希在2015年8月公开表明，甚至在国会下议院宣称本身曾与所谓的“捐款者”会面，不过，阿末扎希当时也知道其声明是虚假的。

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