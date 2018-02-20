钙质水平或影响帕金森氏症进程

（早报讯）英国剑桥大学一项新研究显示，脑细胞中钙质水平过高或许会影响与帕金森氏症相关的一些机制，未来基于这一发现有可能开发出有效的帕金森氏症治疗药物。

阿尔法－突触核蛋白与帕金森氏症的发病机制和相关功能障碍密切相关，这种蛋白质在健康人脑部也存在，但在帕金森以及其他类型的痴呆症患者脑细胞中，这种分子不断堆积，导致脑细胞死亡或者阻碍脑细胞发挥正常作用。

新华社报道，剑桥大学学者领衔的国际研究团队分析了钙质水平对阿尔法－突触核蛋白的影响。根据这份已刊登在英国《自然·通讯》杂志上的报告，脑细胞中的钙质能够协助神经末梢的小型膜状结构与阿尔法－突触核蛋白相互作用，而过量的钙质会让阿尔法－突触核蛋白附着在突触小泡上，导致这些小泡积聚在一起。

报告作者之一、剑桥大学学者安伯利·史蒂文斯说，细胞中钙质和阿尔法－突触核蛋白水平通常处在一个相对平衡的状态，如果其中一方的水平过高，就会破坏这个平衡，开始出现积聚现象，最终引发帕金森氏症。

团队认为，这项研究成果能够协助未来帕金森氏症治疗药物的开发，比如原本用于治疗心脏病的药物有能力阻止钙质水平提升，这种特性或许会让它在帕金森氏症治疗中获得意想不到的好效果。

帕金森氏症是一种常见于中老年人的神经退行性疾病，主要症状包括手脚震颤、动作迟缓、肌肉僵硬等。目前的医疗手段只能缓解症状，但不能阻止病情发展，也无法治愈疾病。

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