特朗普被评为美国史上最糟糕总统

（早报讯）一项对美国政治科学协会总统与行政政治分部的170个成员展开的调查显示，美国现任总统特朗普被视为美国史上最糟糕总统。

《今日美国报》报道，该调查由休斯顿大学政治科学系教授勒廷豪斯，以及博伊西州立大学爱达荷历史与政治中心主任及政治科学系副教授沃恩联合展开。他们周一在《纽约时报》发表的评论文章中公布该调查结果。

该调查显示，特朗普的前任奥巴马的表现比他好很多，跻身十大美国最佳总统行列。在上一次于2014年展开的调查中，奥巴马只排在第18位。

另外，美国爆发内战时的总统、第15任总统布坎南（James Buchanan），因美国进入特朗普时代而获益；他原本占据的美国最糟糕总统位置，如今被特朗普所取代。

第42任总统克林顿和第71任总统杰克逊（Andrew Jackson）则双双滑出十大最佳总统行列。克林顿从原本的第5名跌至第13名。杰克逊从9跌至15。

针对特朗普的糟糕排名，两位作者说，在下一次调查到来之前，至少特朗普有最大的进步空间。他们写道：“特朗普的首次排名将他置于不光彩的类别，但数十个总统一开始时的表现也不好，他们过后改弦易辙从而获得了民众的尊重。”

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