韩就美“双反”调查规则向WTO提起诉讼

（早报讯）韩国20日在世界贸易组织（WTO）就美国针对韩国出口产品展开的多项反倾销和反补贴（“双反”）调查中的部分规则提起磋商请求。

根据WTO当天发布的一份声明，韩国的磋商请求主要针对的是美国商务部在对韩国出口的部分耐腐蚀钢材产品、冷轧钢板、热轧钢板以及大型变压器等进行“双反”调查过程中使用“不利可得事实”规则，对出口方的倾销或补贴行为进行认定。韩方认为，这一规则不符合WTO相关规定。

根据WTO《补贴与反补贴措施协定》，在反补贴调查过程中，若被调查方不能提供相关证据，则进口国调查机关可利用已获得的证据作出裁定，此类证据被称作“可获得事实”。

而美国的“不利可得事实”规则规定，调查机关在决定利用“可获得事实”时，若同时发现被调查方存在不合作，则可采用对被调查方绝对不利的事实来作出裁定。

自今年初以来，美国的“双反”调查规则已屡次被WTO其他成员质疑。

1月10日，加拿大就美国自1996年以来分别针对欧盟、中国、印度、巴西等多个WTO成员进行的上百起“双反”调查案例，质疑美国屡次采用的计算方法和广泛实施的贸易规则有违世贸组织相关规定。

提请磋商是WTO争端解决机制的第一个环节。如果60天内磋商没有达成满意结果，韩国可提请WTO成立专家组进行审理。

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