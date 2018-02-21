韩国与中美洲五国签署自贸协定

（早报讯）韩国与哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马共五个中美洲国家正式签署韩-中美自贸协定（FTA）。

韩联社报道，这是双方自2015年6月启动谈判后，时隔两年八个月缔结协定。韩国产业部表示，两地自贸协定生效后，中美各国将随即或分阶段取消所有项目超过95%以上的关税，韩国面向中美地区的出口有望大幅提升。

韩国产业部说，韩国是亚洲国家中首个与中美五国签署FTA的国家，有望促韩企比竞争国家领先一步抢占中美市场。政府将争取使协定在今年下半年生效，为此将请求国会批准并完成法定流程。

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