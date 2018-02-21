巴黎协定目标达成也没用 海平面仍会上升

（早报讯）研究人员说，即使全面达成巴黎气候协定的目标，未来两个世纪，海平面仍会上升0.7到1.2米。

研究发现，人类减少排放导致全球暖化的温室气体的速度，将决定海平面上升0.5米或其六倍。

研究主笔、德国波茨坦气候影响研究中心科学家孟格勒说，今后数十年的排放轨迹，将塑造未来几个世纪的海岸线轮廓。

到了2300年，在碳污染达到巅峰前，海平面每五年就会上升20公分。

孟格勒说，这相当于自化石燃料经济开始以来迄今的数字。

全球每年排放400亿公吨的二氧化碳至大气中。全球二氧化碳排放量持平三年后，2017年增加2%，粉碎了二氧化碳排放量已经到顶的希望。

按照当前趋势，至少在今后十年，二氧化碳排放量恐怕还会持续增加。

巴黎协定的目标是要确保从工业革命前至2100年的全球气温升幅不超过2摄氏度，以及确保在本世纪末前达成“净零碳排放”。

孟格勒和同僚问了一个看似简单的问题：倘若两项目标都顺利达成，全球海平面在今后两世纪将上升多少？

他们发现最可能的结果是，到了2300年，海平面会上升70至120公分，取决于二氧化碳排放量何时达到颠峰、减少的速度和净零碳排放达成的时间。

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