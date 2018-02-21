锻炼不仅减压还有助保护记忆力

（早报讯）美国杨伯翰大学一项新研究表明，跑步等锻炼方式能帮助身处压力的机体保护记忆力，减轻长期压力对大脑中负责学习和记忆的部位——海马体造成的负面影响。

记忆实际上是神经细胞之间的连接状态。在海马体中，当连接神经元的突触信号传输持久增强时，就形成了长期的记忆和回忆。这个过程被称为长期增益效应。长期压力会损害神经元间的连接，导致长期增益效应减少，从而损伤记忆力。

在四周的实验时间内，杨伯翰大学研究人员让一组小鼠平均每天跑五公里，而另一组小鼠则不锻炼。两组各有一半小鼠被暴露在压力环境下，例如在高处行走或在冷水中游泳。

在小鼠经历过这种压力环境一小时后，研究人员测量它们大脑的长期增益效应值。结果发现，在经历同样压力环境的小鼠中，锻炼过的小鼠其长期增益效应值远高于没有锻炼过的小鼠。

在另一个跑迷宫实验中，经历过压力环境且锻炼过的小鼠的表现与没有经过压力环境但锻炼过的小鼠表现相当。锻炼过的小鼠在迷宫中犯错的几率远低于没有锻炼过的小鼠。

这表明，锻炼能使身处压力中的机体大脑长期增益效应维持正常水平。锻炼是保护学习和记忆力机制免于遭受长期压力对大脑负面影响的可行办法。

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