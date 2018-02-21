狗都能入党 德社民党内投票漏洞多

（早报讯）德国社会民主党（SPD）与总理默克尔保守派联盟筹组联合政府的党内投票周二（20日）展开，却因入党申请有漏洞遭恶搞而被迫宣布，3岁的狗利马（Lima）虽然入党了，但不能参加投票。

中央社报道，德国发行量最大报《图片报》（Bild）当天在封面刊出一只棕白相间大耳狗，披着代表社民党颜色红色的围巾。标题写着：“这只狗可以参加大联合政府的党内投票。”2月6日，他们以利马的名义申请入党，取得社民党证，成为党员。

《图片报》发言人在电子邮件声明中说：“重点不在狗狗利马，而在图片报团队如何证明假造党员投票有多容易。那些想借非法手段操作大联合政府投票的有心人，完全能比照办理。”

2月20日到3月2日间，社民党举办邮寄投票，超过46万3000名党员都有资格参与，表态自己是否支持社民党与默克尔领导的保守派联盟再度筹组联合政府。

许多公民纷纷申请入党，希望对国家的未来发表意见。如果表决未能获得通过，社民党将无法和保守派联合执政，德国接下来可能提前大选或出现少数政府。

内定4月出任社民党党魁的纳勒斯（Andrea Nahles）被迫回应《图片报》抛出的问题，也就是党内投票是否有可能遭有心人操弄。

纳勒斯表示，“狗不能投票”，并说如果党员身份有造假，社民党将探讨采取法律行动。

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