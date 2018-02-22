俄干预美大选？特朗普：奥巴马为何没调查

（早报讯）美国总统特朗普21日再度质疑说，如果俄罗斯干预了2016年美国总统大选，美国总统前奥巴马及其政府为何没有采取任何措施来阻止。

美国之音报道，特朗普几乎是要求司法部长塞申斯对奥巴马以及奥巴马政府官员进行调查。

特朗普在推特上说：“问题：如果所有的俄罗斯干预活动发生在奥巴马政府时期，一直到1月20日，他们为何没成为调查对象？奥巴马为何没对俄罗斯的干预做点什么呢？为什么民主党犯罪不受调查？问塞申斯！”

这已经成为特朗普最近几天不断重复的主题：让人们质疑进行了几个月的涉俄调查，并且试图将矛头转移到奥巴马政府。

2016年总统大选前一个月，美国情报界对俄罗斯的干预表示担忧。奥巴马当时希望发表一个关于俄干预选举的两党声明，但被共和党参议院多数领袖麦康奈尔拒绝。

大选后，奥巴马在任内的最后几星期基于选举干预而对九个俄罗斯个人和实体施加制裁。他还命令35位俄罗斯政府官员离开美国，并下令关闭了两组水滨建筑群。奥巴马政府表示，这是因为他们从事了情报搜集活动。

特朗普本周较早时说，奥巴马没有采取行动阻止俄干预大选是因为奥巴马以为希拉莉会胜选，所以“不想搅局”。

他还说：“当我轻易地赢得选举人团选票，整个游戏就改变了，然后民主党人谈起选举就把俄罗斯当成了借口。”

特朗普在另一条推文中说：“比起奥巴马，我对俄罗斯强硬多了，就看看事实。全部都是假新闻！”

他表扬了他最爱的电视节目《福克斯与朋友》列出的时间线。他说，这条时间线显示出在对抗俄罗斯军事介入叙利亚以及吞并乌克兰克里米亚等方面“奥巴马政府所有的失败”。

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