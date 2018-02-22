韩军对朝喊话中删除批评金正恩内容

（早报讯）韩国国会国防委员长、最大在野党自由韩国党议员金学容22日接到心理战团提交的一份资料显示，文在寅就任总统后，韩军在前线地区进行的对朝喊话中删除了直接批评朝鲜领导人金正恩的内容。

韩联社报道，资料显示，韩国联合参谋本部（联参）去年下达《心理作战指南》，下令韩军不要在对朝喊话中提及金正恩一词，并指出点名批评金正恩反而会引起朝鲜居民的反感。

资料显示，新政府成立后，对朝喊话中的对朝批评强度大幅降低，内容主要包括“用于试射导弹的预算增加导致朝鲜居民饱受苦难”，“朝鲜高层人士享奢华生活，居民则饱受饥饿之苦”等。

韩军还播出韩朝在平昌冬奥开幕式上共同入场、韩朝组建女子冰球联队等消息，强调韩朝的“民族认同感”。

金学容说，对朝喊话被视为对朝心理战的最后堡垒，而韩军在对朝喊话中删除批评金正恩的内容，意味着韩国政府对朝鲜放低了姿势。在半岛危机局势毫无变化的情况下，韩军率先放松警惕，可能让朝鲜误判形势。因此韩军应具备更加完善的警戒态势。

目前，韩国在前线地区使用40台扩音器对朝进行扩音喊话，喊话由谈话、新闻、韩剧、音乐等四个节目组成，每天播出20个小时。

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