涉性丑闻 逾百名慈善机构员工遭革职

（早报讯）汤森路透21日公布的独家调查显示，2017年有超过120名国际主要慈善机构的人员因性骚扰或性侵害而遭革职或丢饭碗。

联合报报道，汤森路透基金会询问全球21个国际慈善机构，了解旗下员工性丑闻和任何因此遭开除的情况。

上周公布第一部份的结果显示，去年11月调查的机构中，仅有约60%愿意公开，包括“救助儿童会”、英国乐施会和“无国界医生”。

汤森路透基金会本周再次询问其他11个慈善机构，10个慈善机构表示，2017年共有约61人因性骚指控遭开除。上周公布的数据显示，有63人因相关行径丢了工作。

“联合国挪威难民委员会”去年有5名员工因性暴力、性骚扰和性剥削指控而遭开除。“丹麦难民委员会”解雇12人，“国际关怀协会”解雇15人，美国的“国际医疗团”和孟加拉“跨社群资源筹备会”等机构也开除了几名员工。

乐施会前海地主任日前坦承，2010年海地地震后前往赈灾时曾召妓。

英国国际发展部长莫当特20日表示，乐施会主管事后还误导主管单位人员。莫当特要求英国政府所有慈善组织伙伴在26日前保证提供性骚扰、性侵害的防范措施并回报相关案件。

搜集慈善组织员工遭受性暴力数据的组织“回报暴力”创办人诺贝特指出，对抗性骚扰和性暴力的关键就是让资讯透明，而且众人齐力处理相当重要。

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