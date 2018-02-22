马国歌手黄明志因争议歌曲被捕

（早报讯）马来西亚极具争议的歌手黄明志被警方逮捕！

《中国报》报道，因发布农历新年歌曲《狗一样》而引起争议的黄明志，大年初七（22日）前往武吉阿曼警察总部录口供后，被警方逮捕作进一步调查。

黄明志面簿粉丝专页管理员于今午4时53分发出贴文，证实黄明志已被警方逮捕。

该贴文说：“黄明志已正式被警方扣留，我们一直配合警方调查，希望黄明志在里面不会有事。”

黄明志是于今午12时，主动前往警察总部自首，助查其争议性MV。他今早在贴文中写道：“我来警察总部投案了。相信马来西亚有公平正义。谢谢大家关心 。”

黄明志是于农历新年前夕（2月11日）上载《狗一样》MV，镜头内有多名戴狗头面具的人伴舞，取景地点则是靠近清真寺的布城首相署，加上歌词“mari-mari wang wang”带有讽刺之意，而被一些组织批评他不尊重伊斯兰教，要求内政部采取行动对付他。这支MV已经从视频网站Youtube撤下。

马来西亚副首相兼内政部长阿末扎希较后对此表示，黄明志这次恐怕没有这么“幸运”逃过惩罚。警方也随即联合通讯及多媒体委员会，援引刑事法典第298条文（引起不同宗教愤怒及仇视），以及多媒体法令第233条文（不恰当使用网络与设备）展开调查。

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