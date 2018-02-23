美俄所持核弹头数量均降至1550枚以下

（早报讯）美国国务院周四（22日）公布的最新数据显示，截至今年2月5日，美国与俄罗斯各自拥有的核弹头数量均降至1550枚以下，其中美国拥有1350枚，俄罗斯1444枚。

中新社报道，美国国务院下属的军控、核查和履约事务局发布的数据显示，截至今年2月5日，美国拥有1350枚核弹头，比2017年9月1日的持有量减少43枚。核罗斯的核弹头数量为1444枚，比半年前减少117枚。

此外，美国已部署的陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹及重型轰炸机数量与半年前相比减至652件，俄罗斯则升至527件。在包括已经部署和未部署的核武器运载工具的总量上，美国仍维持800件不变，俄罗斯则降至779件。

美俄两国于2010年4月签署新版《削减和限制进攻性战略武器条约》，2011年2月5日生效。作为条约的核心内容，其中心限制条款于今年2月5日正式生效。该条款规定，美俄双方应将各自部署的核弹头削减至1550枚以下，部署的运载工具不超过700件。

据美国国务院此前发布的清单显示，过去7年中，美俄每年交换两次战略核武器库数据，双方已经就条约执行情况举行过14轮磋商，进行了252次现场核查。

虽然美方称履行上述条约让美俄关系更加稳定、透明和可预期，但舆论分析认为，无论是美国总统特朗普上台后提出的升级核武库，或是美国防部发布的《核态势审议报告》，都要求美政府研发新型核武器，提高核威慑力，引发各界对美展开核军备竞赛的担忧。

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