廖中莱：马华愿与媒体合作打击假新闻

（早报讯）马华总会长廖中莱说，该党领袖愿意和媒体合作打击假新闻，欢迎媒体针对假消息向该党求证。

当今大马报道，廖中莱昨天（22日）晚上出席马华媒体之夜时指出，大选即将来临，在这个还政于民的关键时刻，虚假和煽风点火的消息和新闻将引起人民混淆。

他说：“马华愿意和媒体配合，如果须要求证消息，可以直接问我们，所以中央领袖都愿意负起这个责任，配合打击假新闻。”

廖中莱指出，在民主社会，人民有获得正确消息的权利。

此外，他也感激媒体的付出，给予正面和正确的报道，为马国迈向先进国家作出贡献。

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