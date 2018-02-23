英国高校教师罢工 百万学生受影响

（早报讯）包括牛津大学、剑桥大学在内的60多所英国高校教职员工周四（22日）开始罢工，预计100多万学生将受到影响。

新华社报道，由于校方事先并不知道哪些教师可能参加罢工，一些学生在上课前一天夜里、甚至当天到了教室才得知无课可上。

伦敦国王学院的一名学生告诉记者，受罢工影响，本学期10周课中约三分之一可能面临取消，而学院明确表示不会有补课、换课等补救措施。这可能影响部分学生的学习进度甚至毕业论文。

中国留学生许莞昕告诉新华社记者，她所在的学校已经因教师罢工停课，但校方明确表示3月份的考试和提交论文时间不会因此而延后。这意味着学生将在没有教师指导下完成考试和论文准备工作，而校方并没有承诺任何补偿。

已有多所高校的学生发起联名请愿，要求校方补偿教师罢工给学生带来的损失。约克大学学生在请愿书里写道：如果教师继续罢工，校方应退还每名学生300英镑作补偿。

安格利亚大学副校长吉尔马丁接受新华社记者采访时说，考虑到学生在这次罢工活动中无辜受牵连，该校将把教师罢工期间被扣除的工资用来补偿学生，但具体补偿方式还没有定论。

据悉，英国高校联合会与代表教师利益的英国大专院校教师联合会在退休金计划改革问题上的分歧由来已久。由于无力实施已陷入严重财政赤字的养老金计划，英国高校联合会提出将养老金计划从目前的固定收益模式改为分配模式，即把原本每月按固定比例发放给教师的退休金投入股市交易，所获利润用于未来养老金分配。

英国大专院校教师联合会认为这种做法风险太大，可能导致教师退休后拿到手的养老金大幅缩水。30多次谈判未果后，隶属大专院校教师联合会的60多所高校教师成员投票决定罢工抗议。大专院校教师联合会表示，这轮罢工计划持续一个月，不排除延长罢工的可能。

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