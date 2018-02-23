低碳水化合物和低脂饮食减肥效果相当

（早报讯） 不少人在“每逢佳节胖三斤”后又开始谋划减肥大计。从饮食上看，低脂饮食和低碳水化合物饮食哪个减肥效果更好？美国一项新研究的答案是差不多。

美国斯坦福大学医学院招募了609名年龄在18到50岁间的志愿者，男女各约一半，随机分配他们在为期一年的时间里进行低脂或低碳水化合物饮食。研究开始之前，对他们进行了糖耐量测试、胰岛素水平检查和部分基因测序，以便科研人员更好地分析哪些基因编码的蛋白质调控他们身体的脂肪和碳水化合物代谢。

研究开始前，低脂饮食组每日的脂肪摄入量平均为87克，低碳水化合物组每日的碳水化合物摄入量平均为247克。经过逐步调整，到了研究末期，低脂饮食组每日的脂肪摄入量平均为57克，低碳水化合物组每日的碳水化合物摄入量平均为132克。

新华社的报道说，最终结果显示，两组志愿者的体重平均都减少了13磅（近5.90公斤）。尽管有志愿者体重减轻了60磅，也有人体重增加了15到20磅。但进一步分析没有发现志愿者的基因特征、胰岛素水平与哪种减肥方式效果更好有直接联系。

研究结果发表在新一期《美国医学会期刊》上。研究负责人、斯坦福大学医学院教授克里斯托弗·加德纳说，他们想为人们找到更为个性化的健康饮食和减肥方式，例如有某个基因的人可能采用低脂饮食的减肥效果更好。但目前来看，低碳水化合物饮食和低脂饮食作为基本的减肥策略，两者的效果差不多。

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