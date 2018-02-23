马法庭对“26亿令吉”案发出“司法认知”

（早报讯）马来西亚上诉庭今天同意对“首相纳吉‘26亿令吉捐款案’不涉及任何刑事犯罪行为”发出“司法认知”（Judicial Notice）。换言之，纳吉已经完全免除任何相关案件的举证责任。

“司法认知”是指法庭接受众所周知且毫无争议的事实（亦即“普通常识”），并因此免除当事人对该事实的举证责任。法庭可主动对某一事实发出“司法认知”，也可根据当事人要求而这么做。

换言之，法庭已经确认纳吉的“26亿令吉捐款案”（又称“七亿美元政治献金案”）完全不涉及犯罪，纳吉今后也不必再这类案件而证明自己无罪。

上诉庭法官雅亚谷森姆今天发布判词表示，他与阿邦依斯甘达及查丽哈尤索夫组成的上诉庭三司，本月14日驳回民主行动党八打灵再也北区国会议员潘俭伟要求推翻吉隆坡高庭发出禁令给纳吉，以禁止潘俭伟往后在面簿上载被指诽谤纳吉的短片和言论一案时，作出上述裁决。

雅亚谷森姆说，国会公共帐目委员会（PAC）、总检察署、警方、反贪污委员会和国家银行（央行）调查纳吉是否涉及一马公司弊案，或在“26亿令吉捐款”事件上是否涉贪污舞弊等指控，都指纳吉清白。他指出，只要法庭同意发出“司法认知”，就意味纳吉从此无须在法庭提呈任何证据证明自己清白。

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