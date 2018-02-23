纳吉食用藜麦遭批不知民间疾苦

（早报讯）马来西亚首相纳吉昨天在现场直播的“2018年度预算案解说会”提到他目前没吃大米而吃儿子介绍的藜麦（quinoa），结果引起反对党痛批“不知民间疾苦”

反对党行动党国会领袖及振林山区国会议员林吉祥今天在记者会表示：“直到首相纳吉昨天（周四）在万宜的马来西亚国立大学进行2018年度预算案解说会现场直播时，我才第一次听说藜麦。”

林吉祥表示，10公斤藜麦零售价约591令吉（约200新元），10公斤白米只要约26令吉（约九新元）。“换句话说，纳吉食用的藜麦比（马来西亚）3000万国民所吃的米饭还贵近23倍。”

他说，1789年法国大革命爆发前，据说法国末代皇后玛丽安托瓦内特听闻农民闹饥荒时说：“让他们吃蛋糕吧。”

林吉祥表示：“中国史书记载，晋惠帝司马衷当皇帝时天下饥荒。大臣向晋惠帝禀报许多人民饿死时，他竟反问：‘何不食肉糜？’”

林吉祥指出，马来西亚2017年度的透明国际廉洁指数排名跌至23年来最低位置，在全球180个国家与地区在排名62。纳吉理应在现场直播回应马来西亚的廉洁危机，但纳吉却对此只字不提。

他说：“他（纳吉）反而大谈吃藜麦不吃米饭的理由，显示他与普遍马来西亚人民疏离。（纳吉超越）顶层20%阶级（T20）、中层40%阶级（M40）还是底层40%阶级（B40）而成为超级顶层2%（Super T2%）的一员。”

林吉祥指第14届大选将是藜麦（quinoa）与米饭的对决，也是廉洁政府与贼狼当道政府的对决，还有纳吉与马来西亚人民之间的对决。

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