儿基会：72万罗兴亚难民儿童面临威胁

（早报讯）联合国儿童基金会22日发表报告说，逾72万罗兴亚儿童急需援助，以应对孟加拉国即将到来的气旋季节和缅甸持续的暴力等的威胁。

罗兴亚难民最新大量出逃进入孟加拉国南部已有六个月的时间。联合国儿基会在这一节点所发表的报告说，即将到来的飓风季节造成的洪水可能会吞没大多数难民居住的脆弱和不卫生的难民营，增加经水传播的疾病爆发的可能性，迫使诊所、学习中心和其他儿童设施关闭。

据报道，约有18万5000名罗兴亚儿童仍滞留在缅甸若开邦，暴力让他们的亲戚和邻居都逃往了邻国，这让他们感到害怕。在孟加拉国，估计此前已有大约53万4000名罗兴亚难民儿童涌入。

联合国新闻中心引述儿基会紧急项目主任曼努埃尔·方丹（Manuel Fontaine）说，大约72万名罗兴亚儿童面临困境，他们要么受暴力威胁，要么被迫在缅甸境内流离失所，或者困在孟加拉国过度拥挤的难民营中，因为他们无法返回家园。这是一个无法迅速解决的危机，必须通过国际社会共同努力从问题的根本着手处理。

自去年8月以来，援助机构无法进入缅甸若开邦许多地区。儿基会希望能够立即和不受阻碍地前往若开邦所有儿童居住的地方，同时，各方也需要长期努力，解决社区间的紧张局势并加强社会凝聚力。

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