中国吉利汽车成德国戴姆勒大股东

（早报讯）中国吉利汽车集团董事长李书福以约90亿美元（约119亿新元）收购德国汽车品牌奔驰（Benz）母公司戴姆勒（Daimler）约9.7%股份，成为最大股东。这也是中国公司在西方汽车工业中的最大手笔投资。

德国之声报道，根据23日晚间公布的一份戴姆勒集团股东投票权通知书，也是吉利创始人的李书福透过一家投资基金，购得了戴姆勒的9.69%股份。

吉利曾在多年前收购瑞典的沃尔沃（Volvo，前称富豪），从而被欧洲业界所熟知。吉利去年还收购了马来西亚国家汽车公司宝腾（Proton）的49.9%股份，以及莲花（Lotus）51%的股份；该集团另外还有伦敦电动汽车等业务。

据彭博社报道，亿万富豪李书福上周募集了将近75亿欧元的资金，用于入股戴姆勒。戴姆勒方面则表示，欢迎任何对企业具有长期兴趣的股东。

近几个星期以来，关于李书福大举入股戴姆勒的猜测甚嚣尘上。在此之前，持有戴姆勒股份最多的是海湾国家科威特的国家基金，持股比例为6.8%。

另据英国《金融时报》引述两名知情人士透露，吉利曾在去年10月与戴姆勒接洽，希望后者发行新股，以便吉利成为股东，但遭戴姆勒拒绝。

知情人士还说，如今李书福完成收购，预计本周将前往德国与戴姆勒谈判，希望把吉利打造成中国版的福士伟根（Volkswagen）。

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