柔佛民众较欢迎新加坡资金

（早报讯）最新民调显示，在新加坡资金与中国资金之间，柔佛民众对新加坡资金的观感较佳。

据“透视大马”引述当地著名智库默迪卡民调中心最新发布的调查结果，柔佛56%受访者认为来自中国的投资对当地有益，欢迎新加坡投资的受访者则有69%。

默迪卡民调中心上个月访问了1007名柔佛民众后发现，29%受访者并不乐见中国资金涌入该州，但只有18%抗拒新加坡资金。

长期研究柔佛的尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）马来西亚研究计划协调员哈钦森说，柔佛民众对中国资金的敌意，与当地民众80年代对新加坡企业走入柔佛发展巴西古当的态度差别很大。

哈钦森也是ISEAS高级研究员及区域经济研究计划协调员。他说，当地民众当时十分欢迎新加坡资金。“巴西古当一带都是由新加坡跨国企业在1980年代开始注资发展的。……（当时新加坡资金）除了创造更多就业机会，也在当时人口稀少的地方建设一个全新社区。”

哈钦森表示，新加坡和马来西亚的历史渊源，是柔佛民众更容易接受新加坡资金的原因之一。但当地民众对中国资金的进驻，却满怀不信任和猜疑。他认为其中一个原因是“中国资金多数投入高端房地产项目。”

他说：“人们的刻板印象就是：这类资金只会推高房屋价格，还有购买这些新房子的都不是本地人。”

32岁的行政人员扎雅尼说：“我们（一般人）并没有感受到其正面效应。……这些资金只是推动房地产市场，导致像我这样的人更难在新山买到房子。”

根据上述民调，受访者认为来自新加坡或与新加坡有关的建设更能惠及普罗大众，例如高达九成受访者支持新隆高铁计划，81%受访者希望能有马新第三通道，还有88%民众支持兴建新柔地铁。

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